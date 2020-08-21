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O que esperar do plano Pró-Brasil para a economia?

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:02

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:02
Jair Bolsonaro e Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque os impactos que o lançamento do programa Pró-Brasil, do governo federal, com expectativa de ser apresentado na próxima semana, deve trazer à economia brasileira. Motivo de briga política entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o programa prevê, entre seus principais pontos, um pacote de obras pelo país. 
"Há cerca de quatro meses, mais precisamente em 21 de abril, o governo anunciou o lançamento do programa. Uma medida excelente de retomada da economia em meio à pandemia que se iniciava, porém, infelizmente, não foi bem articulado pelo Planalto. O ministro Paulo Guedes não foi convidado para o lançamento e gerou um desentendimento ele e o ministro Rogério Marinho. Marinho chegou a comparar o programa ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo Dilma", explica.
"A espinhal dorsal do plano é em um primeiro momento a desoneração da folha de salários das empresas que estará atrelada a criação da contribuição sobre transações, porém, com alíquota de 0,2% e que arrecadaria R$ 120 bi anualmente ao país", finaliza. Acompanhe as explicações completas!
CBN INVESTIMENTOS - 21-08-20
 

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