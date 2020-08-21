O que esperar do plano Pró-Brasil para a economia?

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque os impactos que o lançamento do programa Pró-Brasil, do governo federal, com expectativa de ser apresentado na próxima semana, deve trazer à economia brasileira. Motivo de briga política entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, o programa prevê, entre seus principais pontos, um pacote de obras pelo país.

"Há cerca de quatro meses, mais precisamente em 21 de abril, o governo anunciou o lançamento do programa. Uma medida excelente de retomada da economia em meio à pandemia que se iniciava, porém, infelizmente, não foi bem articulado pelo Planalto. O ministro Paulo Guedes não foi convidado para o lançamento e gerou um desentendimento ele e o ministro Rogério Marinho. Marinho chegou a comparar o programa ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo Dilma", explica.

"A espinhal dorsal do plano é em um primeiro momento a desoneração da folha de salários das empresas que estará atrelada a criação da contribuição sobre transações, porém, com alíquota de 0,2% e que arrecadaria R$ 120 bi anualmente ao país", finaliza. Acompanhe as explicações completas!