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juros da ECONOMIA

O que é visto e o que não é visto no aumento da taxa Selic

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:52

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:52
Foi a primeira elevação da Selic desde 2015 Crédito: Beto Nociti/Banco Central
Na última quarta-feira (17), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, aumentar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75%. Assim, a taxa passou de 2% para 2,75% ao ano. Como essa elevação afetam na prática, a vida do cidadão brasileiro? E as empresas? Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. "Perdem as pessoas físicas, que veem as taxas dos cheques especiais e parcelamento das faturas de cartão de credito ficarem mais altas. Perdem as empresas, porque tem os seus custos financeiros majorados", avalia o comentarista. Ouça:
CBN Investimentos - 19-03-21
 

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