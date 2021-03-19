O que é visto e o que não é visto no aumento da taxa Selic

Na última quarta-feira (17), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, aumentar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75%. Assim, a taxa passou de 2% para 2,75% ao ano. Como essa elevação afetam na prática, a vida do cidadão brasileiro? E as empresas? Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. "Perdem as pessoas físicas, que veem as taxas dos cheques especiais e parcelamento das faturas de cartão de credito ficarem mais altas. Perdem as empresas, porque tem os seus custos financeiros majorados", avalia o comentarista. Ouça: