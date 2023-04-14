O dólar abaixo de R$ 5 veio para ficar? Especialista analisa!

O dólar caiu nesta quinta-feira (13) pelo terceiro dia consecutivo, chegando a ser negociado abaixo de R$ 4,90. Abaixo dos R$ 5, a moeda americana é negociada aos menores valores desde meados de 2022. Isso é positivo pois o câmbio tem impacto sobre a inflação, já que muitos dos produtos e insumos da economia brasileira – do trigo do pãozinho, ao petróleo que afeta o preço dos combustíveis – são importados ou precificados em dólar. Mas esse é um movimento passageiro ou ele veio para ficar? O comentarista José Márcio de Barros fala do assunto nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!