O agravamento na cotação da moeda americana e seus impactos na economia

O Brasil tem uma reserva em dólar da ordem de US$ 357 bi, posição de 17 de dezembro no Site do BACEN. O Banco utilizou para fazer intervenções nos últimos 2 dias US$ 18 bi. US$ 13 bi ontem e mais US$ 5 bi hoje, o que equivale a 5% das reservas. Ontem o 2o Leilão de US$ 5 bi foi o maior Leilao a vista em 25 anos, quando em 1999 passamos a adotar o regime de cambio flutuante. Ontem o dólar fechou com uma queda de 2,32% cotada a R$ 6,12, e as cotações somente cederam após a fala na apresentação do Relatório Trimestral de Inflação com os dois presidentes do BACEN o que chega e o que se despede. Ouça os detalhes nesta edição de CBN Investimentos!