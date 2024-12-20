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CBN Investimentos

O agravamento na cotação da moeda americana e seus impactos na economia

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 19:34

Publicado em 

20 dez 2024 às 19:34
Dólar
Dólar Crédito: Pexels
O Brasil tem uma reserva em dólar da ordem de US$ 357 bi, posição de 17 de dezembro no Site do BACEN. O Banco utilizou para fazer intervenções nos últimos 2 dias US$ 18 bi. US$ 13 bi ontem e mais US$ 5 bi hoje, o que equivale a 5% das reservas. Ontem o 2o Leilão de US$ 5 bi foi o maior Leilao a vista em 25 anos, quando em 1999 passamos a adotar o regime de cambio flutuante. Ontem o dólar fechou com uma queda de 2,32% cotada a R$ 6,12, e as cotações somente cederam após a fala na apresentação do Relatório Trimestral de Inflação com os dois presidentes do BACEN o que chega e o que se despede. Ouça os detalhes nesta edição de CBN Investimentos!
CBN Investimentos - 20-12-24

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