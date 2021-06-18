Novo aumento da Selic e as condições de voltar o "fantasma" da inflação

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros comenta a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na última quarta-feira (16), de elevar a Selic, taxa básica de juros, em 0,75% - de 3,5% para 4,25%. Segundo o comentarista, o movimento do Copom já era esperado pelo mercado, mas as condições econômicas são adversas, principalmente no que se refere ao "fantasma" da inflação. A próxima reunião é no dia 4 de agosto e já a a sinalização de mais um aumento de 0,75%.