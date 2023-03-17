Novo arcabouço fiscal: entenda o que significa na prática para a economia

O governo Lula apresenta novas regras de controle de gastos públicos, chamadas também de "arcabouço fiscal" ou "âncora fiscal". O que aconteceu e o que significa isso? A mudança é importante porque pode liberar mais dinheiro para projetos sociais, saúde e educação. Arcabouço significa um conjunto de coisas. Fiscal neste caso se refere a receitas e despesas do governo. Âncora é usado no sentido de "segurar" as despesas. O Brasil tem hoje um teto de gastos que limita as despesas do governo. Considera o que foi gasto no ano anterior, atualizado pela inflação. Mas tem sido criticado e vai mudar, porque não é suficiente para atender às necessidades. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!