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CBN Investimentos

Novas formas de acesso e possibilidade de investir com pouco rejuvenescem perfil da B3

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:33

Publicado em 

05 nov 2021 às 17:33
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
A B3, bolsa de valores brasileira, bateu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável em outubro. Em número de CPFs, os investidores somam 3,4 milhões (uma mesma pessoa pode ter conta em diversas corretoras), com um total de R$ 490 bilhões mantidos na Bolsa. Quase metade dos Investidores tem entre 25 a 39 anos. E 24% estão na faixa etária entre 19 a 25 anos. Novas formas de acesso ao mercado financeiro e possibilidade de investir com pouco rejuvenesceram o perfil de quem aplica na bolsa - idade média já foi superior a 60 anos de idade. É o que analisa o economista José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça:
CBN Investimentos - 05/11/2021

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