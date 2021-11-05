Novas formas de acesso e possibilidade de investir com pouco rejuvenescem perfil da B3

A B3, bolsa de valores brasileira, bateu a marca histórica de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável em outubro. Em número de CPFs, os investidores somam 3,4 milhões (uma mesma pessoa pode ter conta em diversas corretoras), com um total de R$ 490 bilhões mantidos na Bolsa. Quase metade dos Investidores tem entre 25 a 39 anos. E 24% estão na faixa etária entre 19 a 25 anos. Novas formas de acesso ao mercado financeiro e possibilidade de investir com pouco rejuvenesceram o perfil de quem aplica na bolsa - idade média já foi superior a 60 anos de idade. É o que analisa o economista José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça: