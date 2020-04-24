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EFEITOS NA ECONOMIA

Moro deixa governo e dólar acima de R$ 5,70: câmbio vai ficar assim?

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 17:43

Publicado em 

24 abr 2020 às 17:43
Dólar está em alta com aumento da preocupação com o coronavírus Crédito: Pixabay
A sexta-feira (24) de grande agitação no mercado político do Brasil influencia diretamente no mercado financeiro. Em meio à tensão da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal e após o ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciar a demissão do cargo e sua saída do governo Bolsonaro, ainda nesta manhã, o dólar opera em alta, renovando máximas históricas de cotação nominal (sem considerar a inflação). Às 12h18, por exemplo, a moeda norte-americana era vendida a R$ 5,6733, em alta de 2,61%. Na máxima até o momento, logo após o inicio do pronunciamento de Moro, chegou a R$ 5,7172 – novo recorde intradia. Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros, no CBN Investimentos, sobre o mercado. Ouça:
CBN INVESTIMENTOS - 24-04-20

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