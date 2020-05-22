Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INVESTIMENTOS

Mesmo na crise, conheça o perfil de quem entra na Bolsa de Valores

Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 17:58

Publicado em 

22 mai 2020 às 17:58
Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, o destaque central é um pesquisa divulgada pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que trouxe pela primeira vez uma maior abertura dos dados dos investidores brasileiros. O que teria levado os brasileiros a aplicar na Bolsa? José Márcio traz algumas das explicações. "Foi, sem dúvidas, a queda vertiginosa nas taxas de juros, a queda na taxa Selic. O brasileiro resolveu que era hora de correr um pouco mais de risco", explica.
José Márcio de Barros também traz o dado de que a B3 tem 2,4 milhões de contas de investidores. "São 1,9 milhão de CPF's, o que evidencia que 500 mil tem conta em mais de uma corretora. Desses 1,9 milhão de CPF's, 1,7 milhão são ativos. Ou seja, possuíam em marco algum valor aplicado no mercado de ações", detalha. Acompanhe a análise completa!
CBN INVESTIMENTOS - 22-05-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados