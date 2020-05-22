Mesmo na crise, conheça o perfil de quem entra na Bolsa de Valores

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, o destaque central é um pesquisa divulgada pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que trouxe pela primeira vez uma maior abertura dos dados dos investidores brasileiros. O que teria levado os brasileiros a aplicar na Bolsa? José Márcio traz algumas das explicações. "Foi, sem dúvidas, a queda vertiginosa nas taxas de juros, a queda na taxa Selic. O brasileiro resolveu que era hora de correr um pouco mais de risco", explica.