Mesmo na crise, conheça o perfil de quem entra na Bolsa de Valores

Nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros, o destaque central é um pesquisa divulgada pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que trouxe pela primeira vez uma maior abertura dos dados dos investidores brasileiros. O que teria levado os brasileiros a aplicar na Bolsa? José Márcio traz algumas das explicações. "Foi, sem dúvidas, a queda vertiginosa nas taxas de juros, a queda na taxa Selic. O brasileiro resolveu que era hora de correr um pouco mais de risco", explica.
José Márcio de Barros também traz o dado de que a B3 tem 2,4 milhões de contas de investidores. "São 1,9 milhão de CPF's, o que evidencia que 500 mil tem conta em mais de uma corretora. Desses 1,9 milhão de CPF's, 1,7 milhão são ativos. Ou seja, possuíam em marco algum valor aplicado no mercado de ações", detalha. Acompanhe a análise completa!
CBN INVESTIMENTOS - 22-05-20