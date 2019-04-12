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Mercado financeiro reage mal à suspensão do reajuste no diesel

Confira as informações de José Márcio de Barros no quadro CBN Investimentos

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:52

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:52
O mercado financeiro reagiu mal após o recuo do presidente Jair Bolsonaro em reajustar o preço do diesel. Às 13h58 desta sexta-feira (12), as ações da Petrobras marcavam 7,64% de queda, puxando o índice Ibovespa, que às 14h, registrou queda de 2,22%.
Na manhã de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a decisão de suspender o reajuste do diesel partiu do presidente Bolsonaro, e em entrevista à Rede CBN, Mourão classificou o fato como isolado e que que acredita no bom senso do presidente e que o atual governo não repetirá a política de controle de preço dos combustíveis adotada pela ex-presidente Dilma Rousseff.
Mesmo assim, a decisão repercutiu mal no mercado. Segundo analistas, a decisão mostra intervenção política na gestão e intervencionismo ativo na gestão da empresa. Confira as informações de José Márcio de Barros no quadro CBN Investimentos.
CBN Investimentos - 12-04-19.mp3

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