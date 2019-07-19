Liberação do FGTS pode trazer estímulo à economia brasileira?

A liberação do FGTS é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta sexta-feira (19) que a informação de liberação de saques do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) vazou antes de o governo ter concluído os estudos sobre o tema. Onyx garantiu, no entanto, que a medida provisória liberando os saques será assinada na próxima quarta-feira (24). O comentarista José Márcio de Barros analisa o impacto da medida e seus possíveis impactos à economia brasileira. Confira!