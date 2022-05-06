Juros sobem no Brasil e nos EUA: entenda o impacto no mercado de investimentos

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa o aumento dos juros ocorrido nos Estados Unidos na chamada "Super Quarta" e quais são os impactos ao mercado de investimentos. "A reunião do FOMC (Federal Open Market Committee) aumentou os juros em 0,5%, que agora está no intervalo entre 0,75% a 1%. Desde o início do ano 2000 não havia um aumento dessa magnitude", explica. O comentarista também fala sobre a escalada da Selic no Brasil: "A taxa saiu de 11,75% e foi para 12,75%. Para darmos uma ideia ao nosso ouvinte que não acompanha o dia a dia do mercado: um título público federal prefixado, que vence em janeiro de 2023, está pagando juros de 12,56% ao ano. Um recorde!". Ouça as explicações completas: