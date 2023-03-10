IPCA sobe 0,84% em fevereiro, puxado por gastos com educação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado vem na sequência de um avanço de 0,53% em janeiro e foi mais brando que em fevereiro de 2022, mês que havia fechado com alta de 1,01%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,60% na janela de 12 meses. Esse é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!