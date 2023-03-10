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IPCA sobe 0,84% em fevereiro, puxado por gastos com educação

Ouça a conversa completa com o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 10 de Março de 2023 às 18:03

Publicado em 

10 mar 2023 às 18:03
Economia, variação, gráfico, dinheiro
Economia, variação, gráfico, dinheiro Crédito: Pexels
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado a inflação oficial do país, subiu 0,84% em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado vem na sequência de um avanço de 0,53% em janeiro e foi mais brando que em fevereiro de 2022, mês que havia fechado com alta de 1,01%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,60% na janela de 12 meses. Esse é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 10-03-23

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