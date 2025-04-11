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CBN Investimentos

IPCA sobe 0,56% em março, puxado pela alta dos alimentos

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 17:36

Publicado em 

11 abr 2025 às 17:36
Supermercado, alimentos, inflação, consumidor, consumo
Supermercado, alimentos, inflação, consumidor, consumo Crédito: auto-Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,56% em março, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Inicialmente, o IBGE informou que esse era o maior patamar do IPCA para um mês de março desde 2003, há 22 anos. Depois, no entanto, corrigiu a informação, dizendo que é o maior índice para o mês desde 2023, há dois anos, quando os preços subiram 0,71%. O resultado representa uma desaceleração de 0,75 ponto percentual (p.p.) da inflação em relação a fevereiro, quando a alta foi de 1,31%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,04%. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 11-04-25

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