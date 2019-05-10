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IPCA fecha em 0,57% e apresenta desaceleração no mês de abril

E mais: Brasil deixa ranking de países mais confiáveis para investimento estrangeiro; FGV: Brasileiro deve gastar menos com presente no Dia das Mães em 2019

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 20:17

Publicado em 

10 mai 2019 às 20:17
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apresentou desaceleração e fechou em 0,57% no mês de abril. Em março, a taxa foi de 0,75%. Mesmo assim, trata-se do maior índice para abril desde o ano de 2016, quando o IPCA foi de 0,61%.
Com o resultado de abril, o índice acumulado em 12 meses ficou em 4,94%, ou seja, pouco mais distante da meta central de inflação do governo para 2019, que é de 4,25%. Nesta sexta-feira, no quadro CBN Investimentos, José Marcio de Barros analisa o resultado e esclarece os impactos na economia.
E mais: Brasil deixa ranking de países mais confiáveis para investimento estrangeiro; FGV: Brasileiro deve gastar menos com presente no Dia das Mães em 2019. Confira!
CBN Investimentos - 10-05-19.mp3

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