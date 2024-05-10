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IPCA de 0,38%: abril encerra acima do esperado

Ouça as análises de José Márcio de Barros

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 16:45

Publicado em 

10 mai 2024 às 16:45
IPCA
IPCA Crédito: A7 Press/Folhapress
Nesta edição de "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de abril. Durante os 30 dias, o índice da inflação subiu 0,38%, valor acima do esperado. Durante a conversa, o comentarista também analisa a decisão do Comitê de Política Monetária (COPOM) em reduzir a Taxa Selic em 0,25% e a divisão que ocorreu na divisão, além da queda da Bolsa de Valores e a alta do Dólar. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 10-05-24

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