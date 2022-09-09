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IPCA: Brasil tem deflação de 0,36% em agosto, influenciada pelos combustíveis

As explicações são do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:04

Publicado em 

09 set 2022 às 18:04
Inflação está corroendo salário dos brasileiros
Inflação, dinheiro Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em -0,36% em agosto, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (9). Foi o segundo mês seguido de deflação. O índice é o menor para um mês de agosto desde 1998 – ou seja, em 24 anos.
Mais uma vez, a queda foi influenciada principalmente pela retração nos preços dos combustíveis. A queda foi menos intensa do que a registrada em julho (-0,68%), quando a taxa foi a menor desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 1980. Desde o plano Real, o Brasil registrou deflação 16 vezes. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 09-09-22

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