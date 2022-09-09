IPCA: Brasil tem deflação de 0,36% em agosto, influenciada pelos combustíveis

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, ficou em -0,36% em agosto, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (9). Foi o segundo mês seguido de deflação. O índice é o menor para um mês de agosto desde 1998 – ou seja, em 24 anos.