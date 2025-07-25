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IPCA-15 registra alta em julho, segundo IBGE; entenda o que tem pesado no orçamento

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 25 de Julho de 2025 às 17:39

Publicado em 

25 jul 2025 às 17:39
IPCA
IPCA Crédito: A7 Press/Folhapress
Medida pelo IPCA-15, a prévia da inflação de julho acelerou para 0,33%, após o índice fechar o mês passado com alta de 0,26%. O resultado foi, principalmente, puxado pelo aumento da conta de luz, já que o custo médio da energia elétrica subiu 3%. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (25). O resultado de julho veio levemente acima do esperado pelos analistas, considerando que a mediana das projeções de mercado, compilada pelo Valor Data, ficou em 0,31%. As informações são de "O Globo". Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 25-07-25

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