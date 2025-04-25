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CBN Investimentos

IPCA-15: prévia da inflação sobe, puxada por alimentação e saúde

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 18:02

Publicado em 

25 abr 2025 às 18:02
Pessoa fazendo compra em supermercado
Pessoa fazendo compra em supermercado Crédito: Freepik
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, mostrou uma alta de 0,43% nos preços em abril. Os dados foram divulgados na sexta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a prévia da inflação acumula alta de 5,49%, acima dos 5,26% registrados até março. No mês passado, o IPCA-15 mensal teve avanço de 0,64%. 
No mês, o que mais pesou sobre a prévia da inflação foram os grupos de alimentação e bebidas, com uma alta de 1,14% e um impacto de 0,25 ponto percentual sobre o índice, e de saúde e cuidados pessoais, com alta de 0,96%. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 25-04-25

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