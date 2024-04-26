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IPCA-15: preços sobem 0,21% em abril, puxados pelos alimentos

O comentarista José Márcio de Barros fala sobre os itens que puxaram a alta da inflação

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 17:22

Publicado em 

26 abr 2024 às 17:22
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Inflação Crédito: Shutterstock
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — registrou uma alta de 0,21% nos preços em abril, informou nesta sexta-feira (26) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior influência vem novamente do grupo de Alimentação e bebidas, com alta de 0,61% no mês e impacto de 0,13 ponto percentual (p.p.) no índice geral. Ainda assim, o índice teve desaceleração de 0,15 p.p. na comparação com o mês anterior, quando teve alta de 0,36% para março. Em abril de 2023, o IPCA-15 foi de 0,57%. Com os resultados, o IPCA-15 acumulou 3,77% na janela de 12 meses. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 26-04-24

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