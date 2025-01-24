IPCA-15: preços sobem 0,11% em janeiro, puxados por alimentação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — registrou uma alta de 0,11% nos preços em janeiro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o menor para o mês de janeiro desde o início do Plano Real e representa uma desaceleração em relação ao observado em dezembro, quando registrou uma alta de 0,34%. O número, no entanto, ainda está bem acima do esperado pelo mercado, que previa uma deflação de 0,02% para o mês. Com o resultado, o IPCA-15 começou 2025 com uma alta acumulada de 4,5% em 12 meses — uma desaceleração em relação aos 4,71% registrados em dezembro do ano passado.

