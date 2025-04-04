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Investimentos: os melhores e piores em 2025 até agora

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 17:31

Publicado em 

04 abr 2025 às 17:31
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Pixabay
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa quais foram os melhores investimentos nos primeiros meses de 2025 e quais não valeram a pena. Ouça a conversa completa e confira!
CBN Investimentos - 04-04-25

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