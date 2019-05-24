Investimentos: EUA apoiam oficialmente entrada do Brasil na OCDE

Nesta quinta-feira (23), em conferência ministerial da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada em Paris, os Estados Unidos declararam apoio oficial à entrada do Brasil no bloco, informalmente conhecido como “clube dos ricos”. O evento contou com a participação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

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O Palácio do Itamaraty e a Embaixada dos EUA em Brasília confirmaram a informação. Há dois meses, o presidente americano Donald Trump, durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro, já havia anunciado que apoiaria a entrada do Brasil na OCDE.