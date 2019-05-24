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Investimentos: EUA apoiam oficialmente entrada do Brasil na OCDE

O Palácio do Itamaraty e a Embaixada dos EUA em Brasília confirmaram a informação

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 17:49

Publicado em 

24 mai 2019 às 17:49
Nesta quinta-feira (23), em conferência ministerial da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada em Paris, os Estados Unidos declararam apoio oficial à entrada do Brasil no bloco, informalmente conhecido como “clube dos ricos”. O evento contou com a participação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
CBN Investimentos - 24-05-19.mp3
O Palácio do Itamaraty e a Embaixada dos EUA em Brasília confirmaram a informação. Há dois meses, o presidente americano Donald Trump, durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro, já havia anunciado que apoiaria a entrada do Brasil na OCDE.
Nesta sexta-feira (24), no quadro CBN Investimentos, José Márcio de Barros avalia os impactos da iminente entrada do Brasil na OCDE, além de examinar o mercado de investimentos. O comentarista também aponta os prós e os contras da entrada do país no time dos ricos.

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