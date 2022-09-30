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Investimentos em setembro: quais foram as melhores opções no mês

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 18:12

Publicado em 

30 set 2022 às 18:12
Dinheiro, valores, cifra, economia
Dinheiro, valores, cifra, economia Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros explica como foi o comportamento dos mercados no mês de setembro e o acumulado em 2022. O mês de outubro marca a entrada no último trimestre do ano. E o que esperar? "A minha convicção é que as incertezas com as eleições não vão acabar domingo e nem em 30 de outubro no segundo turno. Como trata-se de uma eleição majoritária muito polarizada, a vitória de um dos lados, o lado perdedor devera custar a aceitar a derrota o que devera causar reflexos nos mercados de cambio e acionário ainda por um bom tempo", explica.
"Fazendo uma análise retrospectiva deste mês de setembro, do que ocorreu, vemos que a renda fixa foi o melhor investimento no mês e no ano de 2022 com um ganho liquido de 1,07% e um acumulado de quase 9% em 2022. O dólar foi o ativo que mais rendeu em setembro com uma alta acima de 4%, embora em 2022 ainda apresenta uma queda de 4%", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 30-09-22

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