Investimentos em setembro: quais foram as melhores opções no mês

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros explica como foi o comportamento dos mercados no mês de setembro e o acumulado em 2022. O mês de outubro marca a entrada no último trimestre do ano. E o que esperar? "A minha convicção é que as incertezas com as eleições não vão acabar domingo e nem em 30 de outubro no segundo turno. Como trata-se de uma eleição majoritária muito polarizada, a vitória de um dos lados, o lado perdedor devera custar a aceitar a derrota o que devera causar reflexos nos mercados de cambio e acionário ainda por um bom tempo", explica.