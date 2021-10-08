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CBN Investimentos

Inflação fica em 1,16% em setembro e atinge 10,25% em 12 meses

A análise é do economista José Márcio de Barros

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:45

Publicado em 

08 out 2021 às 17:45
Inflação está corroendo salário dos brasileiros
Inflação está corroendo salário dos brasileiros Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros destaca que a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, acelerou de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano Real, em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Ouça a análise:
CBN Investimentos - 08/10/2021

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