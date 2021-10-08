Inflação fica em 1,16% em setembro e atinge 10,25% em 12 meses

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros destaca que a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, acelerou de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano Real, em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Ouça a análise: