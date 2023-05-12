Inflação fica em 0,61% em abril; remédios e alimentação fora de casa puxam para cima

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país, ficou em 0,61% em abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em março, o índice ficou em 0,71%. Inflação em 12 meses ficou em 4,18%. A taxa representa uma desaceleração frente aos 4,65% observados em 12 meses até março e é a menor desde outubro de 2020, quando estava em 3,92%. No ano, a taxa acumulada é de 2,72%. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!