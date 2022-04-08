Inflação é a maior para março em 28 anos; saiba o que está pesando no seu bolso

Alimentos, combustíveis... O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acelerou para 1,62% em março, após alta de 1,01% em fevereiro, segundo divulgou na sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior taxa para meses de março desde 1994. Ou seja, em 28 anos, antes da implantação do Plano Real. É também a maior inflação mensal desde janeiro 2003 (2,25%). Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do "CBN Investimentos". Ouça a conversa completa!