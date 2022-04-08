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CBN Investimentos

Inflação é a maior para março em 28 anos; saiba o que está pesando no seu bolso

A análise é do comentarista José Márcio de Barros!

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 17:44

Publicado em 

08 abr 2022 às 17:44
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação dos alimentos Crédito: Pexels
Alimentos, combustíveis... O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acelerou para 1,62% em março, após alta de 1,01% em fevereiro, segundo divulgou na sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior taxa para meses de março desde 1994. Ou seja, em 28 anos, antes da implantação do Plano Real. É também a maior inflação mensal desde janeiro 2003 (2,25%). Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do "CBN Investimentos". Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 08-04-22.mp3

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