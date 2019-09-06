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CBN INVESTIMENTOS

Inflação desacelera e já pode indicar próximo corte da taxa de juros

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 18:24

Publicado em 

06 set 2019 às 18:24
Banco Central Crédito: Antonio Cruz | Arquivo
 
O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, registrou queda em agosto, na comparação com o mês passado, marcando 0,11%. O número é considerado a inflação oficial do país. Já no acumulado de 12 meses, o índice acelerou para 3,43%, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores. Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Marcio de Barros explica como esse resultado pode já indicar que na próxima reunião do Copom do Banco Central haja um novo corte na taxa Selic - a taxa de juros básic da economia que já está na mínima histórica. 
CBN Investimentos - 06-09-19
 
A disparada na busca global por proteção contra o risco fez a bolsa de valores sofrer, em agosto, a maior fuga de capital estrangeiro em, pelo menos, 23 anos. Em agosto, as saídas totalizaram R$ 10,79 bilhões.

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