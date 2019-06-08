Inflação desacelera e abre caminho para Banco Central cortar juros

A inflação oficial do Brasil - medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - fechou o mês de maio em 0,13%. É o menor resultado para um mês de maio desde 2006, quando o índice marcou 0,10%.

Se comparado com o mês de abril, quando o IPCA fechou em 0,57%, a taxa sofreu desaceleração. Segundo especialistas, a baixa inflação está relacionada à redução do crescimento do país. Nesta sexta-feira, no CBN Investimentos, José Márcio de Barros avalia o resultado e explica os impactos do número para a economia brasileira. Acompanhe!