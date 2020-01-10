Inflação de 2019 surpreende; entenda porque o otimismo se mantém

Salário médio do trabalhador brasileiro Crédito: Divulgação

Entre os destaques do CBN Investimentos desta sexta-feira (10) estão os dados que envolvem a divulgação do IPCA: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro subiu 1,15%, enquanto, em novembro, havia registrado 0,51%. Este foi o maior resultado para um mês de dezembro desde 2002, quando o IPCA ficou em 2,10%. Em dezembro de 2018, a taxa foi de 0,15%. No ano, o IPCA acumulou variação de 4,31%, 0,56 p.p. acima dos 3,75% registrados em 2018.

O comentarista José Márcio de Barros analisa esse índice como surpreendente e elenca dados para acompanhar com atenção. "Embora a produção industrial de novembro tenha vindo abaixo do que o mercado esperava - queda de 1,2% em relação a outubro de 2019 e queda de 1,7% em relação a novembro 2018) continuo mantendo o otimismo para 2020. Depois de 5 pregões em queda, o Índice da Bolsa opera em leve alta e o dólar bastante comportado, caindo 0,42%, cotado a 4,07. Os 5 pregões foram considerados pelo mercado como "realização de lucro" e é um bom sinal", diz.

Sobre a inflação, o comentarista diz que o índice veio em 1,15% e bem acima do que era esperado por todos os mercados. "A responsável por esta alta foi o aumento no preço das carnes (importação por parte da China) e também alta no preço do feijao. Com isso a inflação acumulada em 2019 - 4,31% - ficou levemente acima da meta que é de 4,25%. Somente para efeito comparativo a inflação oficial medida pelo IPCA de 2017 havia sido de 2,75% e a de 2018 de 3,75%", destaca.

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