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Inflação alta? Brasileiros pretendem gastar mais em 2023

A análise é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 24 de Março de 2023 às 17:34

Publicado em 

24 mar 2023 às 17:34
Supermercado, mercado, comida, inflação dos alimentos
Inflação, alimentos, supermercado Crédito: Pexels
A inflação em 12 meses no país mostrou um avanço de 5,60%. O valor é bem acima do teto da meta do governo, que estipulou para 2023 o objetivo de manter a inflação na casa dos 3,25%. Mesmo assim, há quem pretenda gastar mais neste ano do que no ano passado. Uma pesquisa feita pela empresa de cartões de crédito Trigg com mais de 4 mil clientes mostrou que 75,35% dos respondentes pretendem fazer mais compras neste ano do que fez no ano passado. Apenas 9,29% pretendem comprar menos, enquanto 15,36% ainda não sabem. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 24-03-23

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