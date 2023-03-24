Inflação alta? Brasileiros pretendem gastar mais em 2023

A inflação em 12 meses no país mostrou um avanço de 5,60%. O valor é bem acima do teto da meta do governo, que estipulou para 2023 o objetivo de manter a inflação na casa dos 3,25%. Mesmo assim, há quem pretenda gastar mais neste ano do que no ano passado. Uma pesquisa feita pela empresa de cartões de crédito Trigg com mais de 4 mil clientes mostrou que 75,35% dos respondentes pretendem fazer mais compras neste ano do que fez no ano passado. Apenas 9,29% pretendem comprar menos, enquanto 15,36% ainda não sabem. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Ouça a conversa completa!