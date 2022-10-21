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Inadimplência bate recorde e atinge 64 milhões de brasileiros; o que fazer?

A explicação completa é do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 17:52

Publicado em 

21 out 2022 às 17:52
Inadimplência
Inadimplência Crédito: Pixabay
Quatro em cada dez brasileiros adultos estavam negativados até setembro, segundo dados da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas). Esse número equivale a 64,25 milhões de pessoas, um recorde do levantamento, realizado há oito anos. No último mês, o volume de consumidores com contas vencidas cresceu mais de 11% em relação ao mesmo período de 2021. Na passagem de agosto para setembro, o número de dívidas apresentou alta de 2,05%. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. "Apesar da melhora em alguns indicadores econômicos, muitos brasileiros ainda estão com dificuldade de fechar as contas no fim do mês. Parte do problema pode ser explicado pela renda da população que continua baixa", explica o comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 21-10-22

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