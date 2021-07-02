Ibovespa apresentou melhor rentabilidade entre investimentos no semestre

Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa o desempenho de indicadores e ativos em junho. No ultimo mês, a maior rentabilidade foi obtida por aqueles que alocaram os seus recursos no Índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa apresentou um ganho de 0,46% contra uma valorização de 0,31% da taxa Selic e de meros 0,20% da correção da Caderneta de Poupança. O dólar apresentou uma queda de 4,40% e o ouro foi a pior aposta - passou por uma queda vertiginosa de 11% em junho.

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 02/07/2021

DESTAQUE:

"Quando comparamos a rentabilidade destes mesmos ativos /indicadores numa janela de tempo de 6 meses do ano, verificamos que novamente os aplicadores/investidores que apostaram no Ibovespa, obtiveram um ganho de 6,54%. Em seguida a SELIC apresentou uma valorização nestes 6 primeiros meses do ano de 1,28%, enquanto a poupança pagou aos seus aplicadores 70% da Taxa SELIC , ou 0,87%. O dólar apresentou no mesmo período uma queda de 4%, enquanto o ouro fechou o semestre com uma perda de 11%."