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Ibovespa apresentou melhor rentabilidade entre investimentos no semestre

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:08

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:08
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa o desempenho de indicadores e ativos em junho. No ultimo mês, a maior rentabilidade foi obtida por aqueles que alocaram os seus recursos no Índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa apresentou um ganho de 0,46% contra uma valorização de 0,31% da taxa Selic e de meros 0,20% da correção da Caderneta de Poupança. O dólar apresentou uma queda de 4,40% e o ouro foi a pior aposta - passou por uma queda vertiginosa de 11% em junho.
CBN Investimentos - 02/07/2021
DESTAQUE:
"Quando comparamos a rentabilidade destes mesmos ativos /indicadores numa janela de tempo de 6 meses do ano, verificamos que novamente os aplicadores/investidores que apostaram no Ibovespa, obtiveram um ganho de 6,54%. Em seguida a SELIC apresentou uma valorização nestes 6 primeiros meses do ano de 1,28%, enquanto a poupança pagou aos seus aplicadores 70% da Taxa SELIC , ou 0,87%. O dólar apresentou no mesmo período uma queda de 4%, enquanto o ouro fechou o semestre com uma perda de 11%."
"O Ibovespa que em 7 de junho bateu na casa dos 131.000 pontos- pontuação máxima histórica, esta hoje no segundo dia útil de julho em 126.000 pontos , uma queda de 4%, porém alguns Agentes econômicos já esperam que o IBOVESPA chegue em dezembro deste ano em 152.000 pontos , o que indica um up side (uma valorização) de 20% ."

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