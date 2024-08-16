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Ibovespa alcança maior valor em 2024; o que está acontecendo?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 17:24

Publicado em 

16 ago 2024 às 17:24
Ibovespa - Bolsa de Valores
Ibovespa - Bolsa de Valores Crédito: B3/Divulgação
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que o Ibovespa alcança o maior valor em 2024 com 134.153,42 pontos. O dólar subiu. A Bolsa de Valores de São Paulo teve nesta quinta-feira (15) alta de 0,63%. Durante o dia, o Ibovespa bateu um recorde histórico: por volta das 13h12, chegou a 134.516,88 pontos, patamar nunca atingido desde a criação do índice em 1968. A pontuação mais alta anterior havia sido de 134.392 pontos, durante o pregão de 27 de dezembro de 2023, conforme dados da Economatica. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 16-08-24

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