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IBGE: IPCA tem inflação de 0,24% em outubro

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 18:21

Publicado em 

10 nov 2023 às 18:21
Inflação
Inflação Crédito: Pixabay
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,24% em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Neste mês, o maior impacto veio dos preços de passagens aéreas, que acumularam alta de 23,7% contra o setembro. Ainda assim, o índice geral teve leve desaceleração em relação ao mês anterior, quando havia fechado com alta de 0,26%. É este o tema de destaque do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa com o comentarista José Márcio de Barros!
CBN Investimentos - 10-11-23

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