IBC-Br: Índice de atividade econômica brasileira recua 0,06% em setembro

O Índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou queda de 0,06% em setembro. No trimestre, a retração foi de 0,64%, indicando queda semelhante para a economia brasileira. A expectativa consensual era de que o indicador subiria 0,20% no mês de setembro. Em agosto, o índice perdeu 0,81%, em dado revisado contra queda de 0,77% informada anteriormente. O comentarista José Márcio de Barros fala do assunto nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!