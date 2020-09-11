Guia completo sobre o caminho dos IPO's no mercado financeiro

Sala de negociação da B3, a bolsa de valores oficial do Brasil Crédito: Reprodução/B3

Você sabe o que são IPO's? É a sigla para "Initial Public Offering", ou "Oferta Pública Inicial" em português. Este tipo de oferta é realizada quando uma empresa privada quer abrir seu capital e oferecer uma parte de sua composição acionária à bolsa de valores. As IPO's são o assunto de José Márcio de Barros nesta edição do CBN Investimentos. Isso porque, no mesmo ritmo que crescem o número de investidores cadastrados no mercado financeiro, também aumentou o número de empresas registradas a intenção de abrir o capital: são 34, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O comentarista explica como funciona o processo e o que as empresas ganham com a oferta pública de ações. Ouça o quadro completo!

Your browser does not support the audio element. CBN Investimento - 11-09-20

SAIBA MAIS:

"Temos 34 novas empresas registradas na CVM com a intenção de abrir o capital. Como hoje temos 300 ações listadas, estas ofertas representam um aumento de 10% de incremento, isso em menos de 2 meses. Nos EUA são 7.000 empresas listadas.

Na B3 de março para cá, já tivemos 1 MM de novos investidores cadastrados, com isso já são 3 MM de investidores na B3( única Bolsa a operar no Brasil).

Esta procura, este aumento no numero de investidores, tem relação direta coma queda nas taxas de juros.

O índice Bovespa opera na faixa dos 100 mil pontos e apresentou seu pico de máxima em 23 de janeiro tendo batido nos 120.000 pontos. De março para cá a Bolsa valorizou-se 55%.

Quando as empresas que já estão no mercado lançam ações nos chamamos de Follow on e não de IPO.

Os investidores quando pensam em participar dos IPO's tem esperança de lucros rápidos. A estes investidores o mercado apelidou de " flippers" , tipo aqueles golfinhos que saem da água e voltam rapidamente ao mar.

Quem ajuda as empresas na fixação do preço que as ações devem ser colocadas, são os Bancos de Investimentos. Eles podem coordenar a oferta sozinhos ou formarem CONSORCIOS ou sindicato de Instituições ( Bancos e Corretoras).

Além da precificação, eles também ajudam na Valuation da empresa. Eles elaboram o PROSPECTO que reúne informações sobre os resultados dos 3 últimos anos e seus planos para o futuro e como a empresa irá utilizar os recursos levantados e informar também os riscos, se houver algum.

Existem duas formas destes Bancos de Investimentos se comprometerem nestas ofertas:

1- Melhores esforços ( BEST EFFORTS), ou seja, o Banco não se compromete com toda colocação da oferta;

2- e a Garantia Firme, em que o Banco se compromete a vender todo o Lote e caso o mercado nao se interesse ele ( ou o Consorcio) ficam com o que sobrar. Eles vão " encarteiram"

Ao processo de fixação de uma faixa indicativa de preços por ação nos IPO's é dado o nome de bookbuilding, quando o interesse do investidor e medido de acordo com a intenção de compra.

Como isso é feito? O Banco de Investimentos ( o Consórcio) saem oferecendo a empresa ao mercado, o que se chama de ROAD SHOW.

E as empresas? o que elas ganham com o IPO's?