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Gringos retiram R$ 5,6 bilhões da B3 em menos de duas semanas

Ouça as análises de José Márcio de Barros

Publicado em 15 de Março de 2024 às 17:02

Publicado em 

15 mar 2024 às 17:02
Investimentos
Investimentos Crédito: Pexels
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que até a segunda-feira (11), de acordo com o último dado divulgado pela B3, o fluxo de capital não registrou nenhuma entrada dos gringos na bolsa de valores em março, apenas retiradas. Já foram R$ 5,6 bilhões, apenas nas duas primeiras semanas do mês. O número do terceiro mês do ano se soma a mais um montante de saques registrados até então em 2024. Avaliando o ano todo, o saldo está no negativo, em R$ 23,3 bilhões, o pior desde 2019, quando registrou R$ 6,4 bilhões. Sendo assim, o saldo de 2024 quebra uma sequência de quatro anos de entrada líquida de recursos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 15-03-24

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