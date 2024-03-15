Gringos retiram R$ 5,6 bilhões da B3 em menos de duas semanas

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação que até a segunda-feira (11), de acordo com o último dado divulgado pela B3, o fluxo de capital não registrou nenhuma entrada dos gringos na bolsa de valores em março, apenas retiradas. Já foram R$ 5,6 bilhões, apenas nas duas primeiras semanas do mês. O número do terceiro mês do ano se soma a mais um montante de saques registrados até então em 2024. Avaliando o ano todo, o saldo está no negativo, em R$ 23,3 bilhões, o pior desde 2019, quando registrou R$ 6,4 bilhões. Sendo assim, o saldo de 2024 quebra uma sequência de quatro anos de entrada líquida de recursos. Ouça a conversa completa!