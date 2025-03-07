Governo zera tarifa de importação de alimentos; o que isso significa?

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa a decisão do governo federal de zerar a tarifa de importação de alguns alimentos, como o café e as carnes. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 07-03-25
Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:14
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