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Governo zera tarifa de importação de alimentos; o que isso significa?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:14

Publicado em 

07 mar 2025 às 17:14
Supermercado
Preços de alguns alimentos devem ficar mais baixos, anuncia governo federal Crédito: Pexels
Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros analisa a decisão do governo federal de zerar a tarifa de importação de alguns alimentos, como o café e as carnes. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 07-03-25

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