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Governo anuncia medida para estimular compra de carros populares; entenda os impactos

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 18:13

Publicado em 

26 mai 2023 às 18:13
Semáforos na Avenida Vitória
Semáforos na Avenida Vitória Crédito: Fernando Madeira
O governo federal anunciou na quinta-feira (25) as medidas que serão tomadas para diminuir o preço dos “carros populares” no Brasil (“de entrada”). O desconto será de 1,5% a até 10,96% sobre o valor do veículo, dependendo de algumas variáveis, e valerá apenas para os que custam menos de R$ 120 mil. “Acima de R$ 120 mil não tem nenhuma mudança. Não vai ter desconto para carro caríssimo”, afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), ao apresentar a proposta. O comentarista José Márcio de Barros fala do assunto nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 26-06-23

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