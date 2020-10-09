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R$190 BILHÕES

Fundos de investimento têm captação recorde no terceiro trimestre

Ouça a análise de José Márcio de Barros

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:37

Publicado em 

09 out 2020 às 16:37
Dinheiro Crédito: Notícia Agora
Os fundos de investimentos tiveram ingresso financeiro líquido de R$ 190 bilhões no terceiro trimestre de 2020. É o que aponta os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), divulgados ontem (08). Os fundos de renda fixa tiveram a maior parte dos ingressos - R$110 bilhões, seguidos pelos fundos Multimercado - R$43 bilhões, e pelos fundos de ações - R$16 bilhões. É o maior valor de captação da série histórica para o intervalo. Este é o tema desta edição do CBN Investimentos. Ouça a análise de José Márcio de Barros!
CBN Investimentos - 09-10-20

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