Fundos de investimento têm captação recorde no terceiro trimestre

Os fundos de investimentos tiveram ingresso financeiro líquido de R$ 190 bilhões no terceiro trimestre de 2020. É o que aponta os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), divulgados ontem (08). Os fundos de renda fixa tiveram a maior parte dos ingressos - R$110 bilhões, seguidos pelos fundos Multimercado - R$43 bilhões, e pelos fundos de ações - R$16 bilhões. É o maior valor de captação da série histórica para o intervalo. Este é o tema desta edição do CBN Investimentos. Ouça a análise de José Márcio de Barros!