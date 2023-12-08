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CBN Investimentos

Fundos de investimento registram entrada líquida de R$ 8,5 bilhões em novembro

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 20:06

Publicado em 

08 dez 2023 às 20:06
Investimento
Investimento Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a informação de que a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) divulgou o resultado do mercado de fundos de investimentos até o mês novembro. Os fundos de investimentos captaram em novembro R$ 8,5 bi (a terceira melhor captação em 2023). No acumulado de 2023, os fundos apresentaram uma saída de R$ 63,4 bi. Nos últimos 12 meses a saída está ainda maior, um saque de R$ 177 bi. Por outro lado, a classe renda fixa registrou ganho líquido de R$ 25,4 bilhões em novembro. O tipo Duração Baixa Soberano captou R$ 16,5 bilhões, seguido do tipo Duração Livre Crédito Livre (R$ 7,8 bilhões) e do Duração Baixa Grau de Investimentos (R$ 7,7 bilhões). Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 08-12-23

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