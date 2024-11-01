Fim do ano chegando: nos 10 meses de 2024, quais foram os melhores investimentos e ativos?

Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik

Faltam dois meses para encerrar o ano e, nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque quais foram os melhores investimentos e ativos nesse período. Ele explica, por exemplo, que nestes dez meses o ativo que mais valorizou foi o ouro, com alta de quase 60% típico dos períodos de incertezas. Em seguida vem o dólar, que neste último mês subiu 6% e no ano já subiu quase 20%.

O terceiro melhor investimento foi para quem investiu em ativos indexados à Selic/CDI com um ganho anual de 9%, seguido pelas cadernetas de poupança com 5,81% oferecendo um ganho de quase 2%, já que a inflação /IPCA acumula 3,81%. A Bolsa de Valores espelhado pelo Índice Bovespa apresentou uma queda de 1,60% em outubro e no ano de 2024 cai 3,3%.

"Externamente, a maior preocupação é com as eleições americanas. Embora pesquisas indiquem uma vitória de Trump, a verdade é que o mercado está preocupado. Ainda é uma definição estando a pouco mais de quatro dias das eleições americanas. A Bolsa hoje está operando em queda de quase 1% , perdendo o nível dos 129 mil pontos", explica. Ouça a conversa completa!