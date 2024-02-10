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Fim de janeiro e a chegada do Carnaval: como vai a economia?

Ouça as análises do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 11:59

Publicado em 

10 fev 2024 às 11:59
Investimentos
Investimentos Crédito: Pexels
Nesta edição de "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa o primeiro mês do ano e reflete: como vai a economia às vésperas do Carnaval? Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 09-02-24

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