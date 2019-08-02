EUA anunciam corte nos juros que pode impulsionar economia brasileira

O Banco Central dos Estados Unidos anunciou, na última quarta-feira (31), um corte nas taxas de juros, que influenciam toda a economia mundial, inclusive o Brasil. A redução foi de 0,25 ponto-base, levando a taxa americana a uma faixa que varia de 2% a 2,25%.
A decisão é uma tentativa de estimular o crescimento da economia, em uma cenário pouco animador. Como o corte do Banco Central americano reduz o custo do dinheiro, ele permite que o resto do mundo tenha acesso a um dólar mais barato, o que influencia diretamente o Brasil. Quem detalha o assunto é o comentarista José Márcio de Barros.
CBN Investimentos - 02-08-19.mp3