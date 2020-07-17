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REFLEXOS NA ECONOMIA

Estrangeiros recuam na bolsa, mas aumenta número de pessoas físicas

Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 17:52

Publicado em 

17 jul 2020 às 17:52
Bolsa Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque novos números que reforçam o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia. Entre esses, a "fuga" de investimentos estrangeiros nos últimos meses. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 5,5 bilhões, só no mês de julho, da bolsa de valores brasileira. Mesmo assim, aponta José Márcio de Barros, a composição dos aplicadores na bolsa (B3) mostra que os estrangeiros ainda são maioria. Mesmo assim o índice sobe. "Quem comprou? Pessoa Física comprou R$ 42 bilhões; institucionais compraram R$ 36 bilhões; e Bancos e empresas compraram R$ 4 bilhões".
Ouça:
CBN INVESTIMENTOS - 17-07-20
Outro cenário apontado pelo comentarista: "Neste mês de julho, o índice Bovespa já valorizou 5,78%, porém, no ano de 2020, ainda está negativa em 13%. O pico máximo que a Bolsa atingiu foi 119.593 pontos, no dia 23 de janeiro deste ano. Hoje está em 101.700, subindo até o momento 1,15%", detalha. 
 

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