Estrangeiros recuam na bolsa, mas aumenta número de pessoas físicas

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque novos números que reforçam o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia. Entre esses, a "fuga" de investimentos estrangeiros nos últimos meses. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 5,5 bilhões, só no mês de julho, da bolsa de valores brasileira. Mesmo assim, aponta José Márcio de Barros, a composição dos aplicadores na bolsa (B3) mostra que os estrangeiros ainda são maioria. Mesmo assim o índice sobe. "Quem comprou? Pessoa Física comprou R$ 42 bilhões; institucionais compraram R$ 36 bilhões; e Bancos e empresas compraram R$ 4 bilhões".