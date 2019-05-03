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Entenda porque maio tem sido de resultados negativos na bolsa

Desde 2010, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) fecha o quinto mês do ano no vermelho. Ontem, no primeiro pregão de maio, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou em queda de 0,86%, dando sinais de que o resultado pode se repetir

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 18:01

Publicado em 

03 mai 2019 às 18:01
Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros analisa que o mês de maio tem sido de maus resultados para os investidores no mercado de ações brasileiro há nove anos consecutivos. Desde 2010, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) fecha o quinto mês do ano no vermelho. Ontem, no primeiro pregão de maio, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou em queda de 0,86%, dando sinais de que o resultado pode se repetir. Mas o que, de fato, acontece durante esse período? Acompanhe!
CBN Investimentos - 03-05-19.mp3

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