Entenda porque maio tem sido de resultados negativos na bolsa

Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros analisa que o mês de maio tem sido de maus resultados para os investidores no mercado de ações brasileiro há nove anos consecutivos. Desde 2010, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) fecha o quinto mês do ano no vermelho. Ontem, no primeiro pregão de maio, o Ibovespa, principal índice da B3, fechou em queda de 0,86%, dando sinais de que o resultado pode se repetir. Mas o que, de fato, acontece durante esse período? Acompanhe!