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CBN INVESTIMENTOS

Entenda por que a queda na Selic diminui atração da renda fixa

Ouça a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 18:30

Publicado em 

19 jun 2020 às 18:30
Taxa Selic Crédito: Reprodução | Internet
Nesta edição do "CBN Investimentos", o destaque trazido pelo comentarista José Márcio de Barros é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu nesta semana (o anúncio foi na quarta-feira, 17) a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, de 3% para 2,25% ao ano. Esta foi a oitava redução consecutiva. A decisão foi unânime. Diante desse cenário, especialistas do mercado explicaram que é o menor patamar da história e a consequência é que boa parte dos investimentos conservadores deve ter um retorno real — ou seja, descontando a inflação — zero ou negativo, segundo informação do jornal "Valor Econômico".
"Com esse cenário que temos, as pessoas sempre acabam se perguntando o que fazer com os investimentos e o que muda. No geral, eu diria que é a mesma fórmula de sempre: quanto menor a taxa Selic, menos atrativos são os títulos de renda fixa no aspecto rentabilidade e maior passa a ser o interesse na Bolsa, que passa a ser uma opção ao investidor", explica. Acompanhe a análise do comentarista sobre o assunto:

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