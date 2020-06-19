Entenda por que a queda na Selic diminui atração da renda fixa

Nesta edição do "CBN Investimentos", o destaque trazido pelo comentarista José Márcio de Barros é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu nesta semana (o anúncio foi na quarta-feira, 17) a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, de 3% para 2,25% ao ano. Esta foi a oitava redução consecutiva. A decisão foi unânime. Diante desse cenário, especialistas do mercado explicaram que é o menor patamar da história e a consequência é que boa parte dos investimentos conservadores deve ter um retorno real — ou seja, descontando a inflação — zero ou negativo, segundo informação do jornal "Valor Econômico".