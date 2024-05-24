Entenda o que são a LCI e LCA e se valem a pena

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque que as LCIs e LCAs, até então “queridinhas” dos investidores de renda fixa que buscavam boa remuneração aliada à isenção de Imposto de Renda, têm tido oferta cada vez menor. E tudo isso por causa de mudanças recentes anunciadas pelo governo. O que aconteceu foi que o Conselho Monetário Nacional (CMN) mudou o prazo mínimo para esses investimentos. Antes, a carência das LCAs era de 90 dias. Agora, o período mudou para 9 meses, enquanto de uma LCI passou de 90 dias para 12 meses. Ouça a conversa completa!