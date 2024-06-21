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CBN Investimentos

Entenda como Selic a 10,50% impacta economia e seu bolso

As explicações são do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 18:34

Publicado em 

21 jun 2024 às 18:34
Sede do Banco Central do Brasil, em Brasília
Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (BCB) Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, nesta semana, manter a taxa Selic em 10,50% ao ano. A decisão foi unânime. Ou seja, todos os diretores do Copom e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, votaram para manter a Selic no atual patamar. Isso também significa que todos os quatro diretores indicados por Luiz Inácio Lula da Silva votaram de forma diferente do que pensa o presidente, que nos últimos dias subiu o tom contra o BC e defendeu corte nos juros.
A decisão desta quarta representa o fim de um ciclo de cortes da taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto de 2023. Nesse período, foram sete quedas seguidas. A Selic estava em 13,75% ao ano no começo do ciclo. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 21-06-24

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